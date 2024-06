Elfjährige in Reutlinger Bus von Mann bedrängt und unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Reutlingen ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine Elfjährige gegen 14 Uhr mit dem Bus der Linie 7 von der Haltestelle »Unter den Linden« in Richtung Schanzstraße in Betzingen, berichtet die Polizei. An der Haltestelle »Emil-Adolff-Straße« stieg ein Unbekannter hinzu und setzte sich neben das Mädchen. In der Folge bedrängte der Mann die Elfjährige und berührte sie unsittlich.

Das Mädchen konnte sich schließlich aus der Situation befreien, stieg an der Haltestelle Heppstraße/Ecke Schanzstraße aus und verständigte in der Folge eine Angehörige. Der Unbekannte, der an derselben Haltestelle ausgestiegen war, ist circa 185 Zentimeter groß, dunkelhäutig und trug eine markante weiße Basecap mit der schwarzen Aufschrift »Nike«. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Das Kriminalkommissariat Reutlingen geht ersten Hinweisen zu dem Unbekannten nach und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)