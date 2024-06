Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf der B 28 ist es am Sonntagvormittag zur Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 10.15 Uhr wollte eine 27-jährige Hyundai-Lenkerin von der B 312 kommend auf die B 28 in Richtung Metzingen auffahren und missachtete dabei ersten Erkenntnissen zufolge beim Wechsel auf die Durchgangsfahrbahn die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Mannes, der mit seinem Laster auf der rechten Spur der Bundesstraße unterwegs war.

In der Folge stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen, wobei sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Lkw sowie am Hyundai, die fahrtauglich geblieben waren, dürfte jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. (pol)