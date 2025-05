Einbruchsversuch in Reutlinger Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitagnachmittag, 16.45 Uhr, versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reutlinger Alteburgstraße einzubrechen. Das berichtet die Polizei. Die Wohnungsinhaberin bemerkte am Freitag einen Schaden an der Terrassentür und verständigte sofort die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchte der Täter gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem ein Eindringen in die Wohnung nicht gelang, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.