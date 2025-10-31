Einbruch-Serie in Reutlinger Geschäfte, Restaurants und Metzgereien: Mann in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach mehreren Einbrüchen, die sich im Stadtgebiet Reutlingen seit dem 21. September ereignet hatten, verzeichnet das Polizeirevier Reutlingen nun einen Ermittlungserfolg. Nach einem weiteren Einbruch in eine Metzgerei in Tübingen am Abend des 19. Oktobers konnte ein 28-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er befindet sich bereits in Haft.

Auf das Konto des Mannes sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand Einbrüche in Restaurants und Geschäfte in der Reutlinger Kaiserpassage, Katharinenstraße, Metzgerstraße, Oberamteistraße, Rathausstraße und Wilhelmstraße gehen. Wie bereits berichtet, war der zunächst unbekannte Täter jeweils durch das gewaltsame Aufdrücken der Glasschiebetüren oder Aufhebeln eines Fensters in die Verkaufsräume eingedrungen und hatte Bargeld und mobile Endgeräte im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro entwendet.

Intensive Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen, führten die Beamten auf die Spur des Beschuldigten. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei in der Folge die Wohnung des 28-Jährigen und fand entsprechende Beweismittel auf.

Der einschlägig vorbestrafte Mann, der sich zu den insgesamt zehn vorgeworfenen Einbrüchen geständig zeigte, wurde am vergangenen Dienstag, 28. Oktober, dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (pol)