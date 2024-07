Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In ein Sportheim in der Straße Vordere Wacht in St. Johann-Upfingen ist zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Donnerstag, 11.10 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte eine Eingangstür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort brach er weitere Türen auf und suchte nach Stehlenswertem. Der dabei angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Diebesgut, aufgenommen. (pol)