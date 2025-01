Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONDORF. In ein Vereinsheim in der Steinbruchstraße in Pfrondorf ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, brach der Unbekannte eine Tür zum Gebäude auf und gelangte so ins Innere. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)