Einbruch in Trochtelfinger Firma: Täter zieht ohne Beute davon

TROCHTELFINGEN. Eine Firma in der Siemensstraße in Trochtelfingen ist am Wochenende ins Visier eines Kriminellen geraten. Das teilte die Polizei mit. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in das Gebäude ein und öffnete eine Innentür brachial. Ebenso zwei Schränke, die er nach Wertgegenständen durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (pol)