Einbruch in Tübinger Gaststätte

TÜBINGEN. In eine Gaststätte in der Herrenberger Straße in Tübingen ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 23.15 Uhr und 10.25 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld, mit dem er im Anschluss unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)