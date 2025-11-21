Einbruch in Tübinger Clubgebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bargeld hat ein Krimineller bei einem Einbruch am frühen Freitagmorgen in der Straße Kreßbach gestohlen. Der Täter verschaffte sich gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Clubgebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei brach er auch Innentüren und Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der Unbekannte dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Außerdem richtete er einen Sachschaden in Höhe von wohl mehreren tausend Euro an. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)