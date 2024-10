Einbruch in Reutlinger Gaststätte: Wenig Geld gestohlen, hoher Schaden angerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Gaststätte in der Sickenhäuser Straße in Reutlingen sind Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften sich die Kriminellen gegen 1.45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben, die sie in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchten, wobei sie weitere verschlossene Türen mit brachialer Gewalt öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen sie bei ihrer Suche nach Stehlenswertem lediglich auf einen kleinen Bargeldbetrag, den sie mitgehen ließen. Der hinterlassene Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro übersteigt den Wert des bislang bekannten Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)