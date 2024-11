Einbruch in Reutlinger Fußgängerzone: Smartphones und Tablets gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In das Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Wilhelmstraße, der Reutlinger Fußgängerzone, sind Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Kriminelle gegen 1.35 Uhr durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Geschäft verschafft. Dort rissen sie mit massiver Gewalt mehrere Mobiltelefone und Tablets von den Sicherungseinrichtungen ab. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert ergriffen sie anschließend die Flucht.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Wilhelmstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Die beiden Einbrecher werden als männlich und etwa Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer hatte seitlich kurz rasierte Haare und war mit einer längeren, hellen Winterjacke mit Kapuze bekleidet. Sein Komplize soll ebenfalls mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Weitere Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07121/942-3333. (pol)