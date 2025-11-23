Einbruch in Hirrlinger Bäckerei - Münzgeldrollen aus Tresor gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HIRRLINGEN. In ein Bäckereigeschäft in der Küferstraße ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt ins Gebäude und machte sich unter Zuhilfenahme von Werkzeugen mit brachialer Gewalt an einem Tresor zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es dem Einbrecher, mehrere Münzgeldrollen aus dem Tresor zu entwenden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (pol)