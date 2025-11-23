Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Einbruch in Hirrlinger Bäckerei - Münzgeldrollen aus Tresor gestohlen

Symbolbild - Blaulicht
Der Tresor wurde mit brachialer Gewalt aufgebrochen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/DPA
Der Tresor wurde mit brachialer Gewalt aufgebrochen. (Symbolbild)
Foto: David Inderlied/DPA

HIRRLINGEN. In ein Bäckereigeschäft in der Küferstraße ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt ins Gebäude und machte sich unter Zuhilfenahme von Werkzeugen mit brachialer Gewalt an einem Tresor zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es dem Einbrecher, mehrere Münzgeldrollen aus dem Tresor zu entwenden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

Tübingen