Einbruch in Gammertinger Metzgerei: Täter bedient sich an Wurstauslage

GAMMERTINGEN. In eine Metzgerei in der Sigmaringer Straße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein unbekannter Täter eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, brach ein Geldbehältnis auf und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Außerdem bediente er sich an der Wurstauslage. Der entstandene Schaden dürfte den Wert des Diebesguts bei Weitem übersteigen. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet unter der Telefonnummer 07574 921687 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter. (pol)