Einbruch in Bad Uracher Schule: 2.500 Euro Schaden

BAD URACH. Eine Schule in der Immanuel-Kant-Straße in Bad Urach ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 22 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt sowohl zur Mensa als auch zur Sporthalle und brach im weiteren Verlauf auch eine Innentür auf. Ob der Unbekannte auf seiner Suche nach Wertgegenständen auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Allerdings dürfte sich allein der von ihm hinterlassene Sachschaden auf circa 2.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)