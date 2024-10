Einbruch in Bad Uracher Bäckerei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In eine Bäckerei am Marktplatz in Bad Urach ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 5.15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Schiebetür in den Verkaufsraum des Geschäftes. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher das Inventar. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (dpa)