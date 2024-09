Bitte aktivieren Sie Javascript

In eine Wohnung in der Florianstraße ist am helllichten Montag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 11.15 Uhr schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Dort suchte er in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (pol)