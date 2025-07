Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Hotel in der Bohlstraße in Metzingen ist am Sonntag zum Ziel eines Einbrechers geworden, berichtet die Polizei. Wohl gegen 0.40 Uhr drang der Unbekannte gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand einen Tresor samt Inhalt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)