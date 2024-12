Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld aus Haus in Dörnach

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN-DÖRNACH. In ein Wohnhaus im Brunnenäckerweg in Pliezhausen-Dörnach ist ein unbekannter Täter am Mittwochabend, zwischen 17 und 23.30 Uhr eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Nachdem er durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude eingedrungen war, durchsuchte er in allen Stockwerken das Mobiliar. Dabei fiel ihm Schmuck und etwas Bargeld in die Hände. Mit seiner Beute machte sich der Dieb unerkannt aus dem Staub. (pol)