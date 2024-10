Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Fallenbachstraße in Reutlingen ist am Samstag eingebrochen worden. Zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Gebäudeinnere und entwendete Schmuck und Bargeld. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. (pol)