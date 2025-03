Einbrecher stiehlt Schmuck aus Tübinger Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Einfamilienhaus in Tübingen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 7.15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge in allen Stockwerken die Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)