Einbrecher stiehlt mehrere dutzend Sporthosen aus Reutlinger Geschäft

REUTLINGEN. Mehrere dutzend kurze Sporthosen hat ein Unbekannter gestohlen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Geschäft in der Reutlinger Mauerstraße eingebrochen ist. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 17 Uhr und 12 Uhr schlug der Kriminelle ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts und griff sich hierdurch die Bekleidung, die auf einem Ständer dahinter aufhängt war. Mit der Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)