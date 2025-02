Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Firma in der Tübinger Straße Traufäcker ist in der Nacht zum Montag ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 4.35 Uhr drang der Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Gebäude vor, wo er auch Innentüren gewaltsam öffnete. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem entwendete der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand eine noch unbekannte Summe Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)