Einbrecher stiehl Bargeld aus Reutlinger Friseurgeschäften und einem Imbiss

REUTLINGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Reutlingen im Bereich des Gerberviertels sowie in der Kanzleistraße von unbekannten Tätern mehrere Friseurgeschäfte sowie ein Schnellimbiss heimgesucht. Das berichtet die Polizei. Teilweise wurde Bargeld sowie Trinkgeld in geringer Höhe entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen entstand jeweils ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Spurensicherung übernommen. Weitere Ermittlungen dauern noch an. (pol)