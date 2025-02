Einbrecher steigt in Gaststätte in St. Johann ein und erbeutet Bargeld

Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Würtingen eingebrochen.

ST. JOHANN. Eine Gaststätte im Leinhaldenweg ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, schob der Täter gewaltsam den Rollladen eines Fensters nach oben, schlug dieses ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Das berichtet die Polizei. Dort beschädigt e er auch eine Zwischentür. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Kriminelle auf Bargeld, das er entwendete. Zusätzlich dürfte der von ihm angerichtete Sachschaden mit schätzungsweise 2.000 Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (pol)