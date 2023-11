Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Auf noch unbekannte Art und Weise hat sich ein Einbrecher am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 18.40 Uhr, und Sonntag, 07.50 Uhr, Zutritt zu einer Sporthalle in der Hülbener Straße verschafft. Anschließend brach er mehrere Innentüren auf und suchte nach Wertgegenständen. Auch einen Rollcontainer öffnete er mit Gewalt. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Täter mehrere Schlüssel. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)