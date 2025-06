Einbrecher steigt gleich in zwei Wohnhäuser in Reutlingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vermutlich derselbe unbekannte Täter ist am Samstag in zwei Einfamilienhäuser in der Peter-Cornelius-Straße und der nahegelegenen Brahmsstraße in Reutlingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den beiden Gebäuden und durchsuchte die Wohnräume gezielt nach Stehlbarem.

Geld und Schmuck erbeutet

Hierbei entwendete er Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Reutlingen hat mithilfe von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)