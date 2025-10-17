Einbrecher stehlen Zigaretten aus Reutlinger Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Tankstelle in der Reutlinger Storlachstraße sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich mindestens zwei Täter gegen 02.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle und ließen dort eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren mitgehen, mit denen sie in der Folge zu Fuß in Richtung Föhrstraße flüchteten. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Bei den Kriminellen dürfte es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben, von denen einer mit einer schwarze Jacke, schwarzen Turnschuhen und einer blauen Jeanshose bekleidet war. Der zweite Täter trug ein grünes Basecap, sowie einen schwarzen Parka, eine hellblaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Beide waren mit einem Mundschutz maskiert. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071219423333 um Hinweise. (pol)