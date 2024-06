Einbrecher stehlen Kasse aus Ladengeschäft in Reutlinger Metzgerstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03.59 Uhr und 04.12 Uhr, sind bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüre in ein Ladengeschäft in der Metzgerstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Aus dem Verkaufsraum wurde ein Kassensystem ohne Inhalt entwendet. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)