Einbrecher schafft es nicht in Undinger Einkaufsmarkt - Von Polizei geschnappt

SONNENBÜHL. Einen schnellen Ermittlungserfolg kann das Polizeirevier Pfullingen im Zusammenhang mit einem Einbruch am Sonntagabend in einen Einkaufmarkt in der Robert-Bosch-Straße in Undingen verbuchen. Kurz vor 20.30 Uhr waren nach der Alarmierung mehrere Streifenbesatzungen dorthin ausgerückt und konnten im Vorraum einen 22-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen, berichtet die Polizei. Dieser hatte vergeblich versucht, in das Innere des Marktes zu gelangen und hierbei gewaltsam die Eingangstür geöffnet.

Zum angerichteten Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.