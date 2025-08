Einbrecher plündert Kaffeekasse in Arztpraxis in Neuhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In eine Arztpraxis in der Metzinger Straße im Stadtteil Neuhausen ist ein Unbekannter von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 14.30 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen, in denen er in der Folge die Schränke und Schubladen, die er teils aufbrach, durchwühlte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf die Kaffeekasse, die er ausplünderte. Mit einem geringen Bargeldbetrag machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (pol)