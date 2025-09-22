82-Jähriger flüchtet nach Unfall bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 82-Jährigen, der am Sonntagabend an der Einmündung Metzinger Straße / Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war kurz vor 23 Uhr mit seinem VW Fox auf der Eisenbahnstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Stadtmitte fahrenden VW ID3, dessen 18 Jahre alte Lenker keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Fahrer zunächst an. Obwohl der VW-Fahrer angab, die Polizei hinzuzuziehen, flüchtete der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle. Er konnte im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden und sieht jetzt nicht nur einer Anzeige wegen der Vorfahrtsverletzung, sondern auch einer Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (pol)