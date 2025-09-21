Metzinger Tattoo-Studio setzt starkes Zeichen für Stammzellspende

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Tattoo hat Bastian Menninger bereits, eines mit Symbolkraft: »Es ist quasi der Eheringersatz«, meint er lachend. Ein zweites hat sich der Reutlinger nun am Samstag stechen lassen, auch das ist ein Bekenntnis: Das Twin-Win-Symbol steht dafür, die Stammzellspende zu unterstützen. Bastian Menninger hat sich schon vor einigen Jahren bei der Deutschen Knochenmarkspender-Datei (DKMS) registrieren lassen. Nun wolle er es auch zeigen, dass er deren Arbeit unterstütze und zu helfen bereits sei. Gekostet hat ihn das Tattoo nichts, denn Tätowierkünstler Are Haug aus Metzingen hat sich am Weltkindertag am Samstag an einer bundesweiten Aktion von über 250 Tätowierstudios beteiligt, als einziges in der Region: Weil’s ihm wichtig sei, so Are Haug.

Und so haben er und seine Mitarbeiterin Tami am Samstag über 30 Mal kostenfrei das Twin-Win-Symbol gestochen, wobei eine Voraussetzung zu erfüllen war: Man musste sich, falls man es noch nicht war, in der Spenderdatei der DKMS registrieren lassen, um künftig einem Menschen in Not mit deiner Stammzellspende helfen zu können – falls man dessen genetischer Zwilling ist. Das Symbol besteht aus zwei Teilen: Dem Sternzeichen Zwilling und einem DNA-Strang. Zusammen ergeben sie optisch eine Sanduhr. Die soll zeigen, dass man wenig Zeit für eine Registrierung opfert, aber damit einem Menschen eventuell viel Lebenszeit schenkt. Kreiert hat das Symbol Tätowierer Jimmy-Dean Laubinger aus Osnabrück, dessen Tochter vor drei Jahren an einer Stoffwechselerkrankung erkrankte und eine Stammzellspende benötigte - sie überlebte. Auch Are Haug selbst ist seit sechs Jahren als Stammzellspender registriert. Den Ausschlag hatte die Erkrankung eines Freundes an Blutkrebs gegeben – auch er überlebte Dank einer Stammzellspende.

»Es ist wichtig, dass es immer wieder Aktionen gibt, mit denen man ein unterschiedliches Publikum anspricht«

Auf die Aktion hatten ihn Kunden aufmerksam gemacht, aber auch Mitarbeiterin Tami regte die Teilnahme an: »Ich finde es total sinnvoll, mitzumachen, weil dadurch das Thema auch wieder an Aufmerksamkeit gewinnt«, erklärt sie. Viel Menschen wüssten zwar, dass man sich für eine Stammzellspende registrieren lassen könnte – aber an der Umsetzung hapere es dann doch oft. »Es ist wichtig, dass es immer wieder Aktionen gibt, mit denen man ein unterschiedliches Publikum anspricht.«

Bastian Menninger und sein neues Tattoo mit Symbolkraft Foto: Kirsten Oechsner

Deshalb freut sich Tami auch über die große Resonanz an der Aktion, auch wenn der Ansturm für sie als Tätowiererin viel Arbeit bedeutete. Schon vor der offiziellen Eröffnung des Tattoostudios in der Motorworld seien laut Are Haugs Beobachtung die ersten Kunden angestanden: »Morgens musste man etwas Wartezeit mitbringen«, meint er. Die hätten die Kunden aber geduldig in Kauf genommen, zumal sie Billard spielen konnten. Etwa 15 Minuten dauerte es von der Erstberatung bis zum letzten Stich, das Twin-Symbol gibt es in fünf Größen.

»Mir tut es nicht weh, anderen hilft es aber«

Am Nachmittag stockte der Zulauf etwas, doch ganz versiegt der Strom der Kunden nicht. Da ist ein Ehepaar aus Grafenberg, die junge Frau hat sich bereits vor zehn Jahren registrieren lassen: »Mir tut es nicht weh, anderen hilft es aber«, erklärt sie, nun wolle sie mit dem Tattoo ein Zeichen setzen und andere damit auf das Thema Stammzellspende aufmerksam machen. Ihren Namen möchte sie nicht nennen, die Mama wisse noch nichts von ihrem ersten Tattoo. Ihr Mann ist noch nicht registriert, holt es online nach und macht im Tätowierstudio den notwendigen Abstrich.

So sieht's aus: Das frisch gestochen Twein-Win-Symbol Foto: Kirsten Oechsner

Da ist Bastian Menninger gerade gegangen: »Es fühlt sich gut an«, meint er lachend. Weh habe das Tätowieren nicht getan, es bitzle ein bisschen. Zahlen musste er fürs Tätowieren des Twin-Win-Symbols wie alle anderen nichts, aber eine Spende hat er gemacht. Die gehen bei der bundesweiten Aktion an die DKMS, den Verein Stammzell-Helden und an die Organisation MPS – Gemeinsam Hoffnung. (GEA)

https://www.dkms.de/