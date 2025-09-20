So funktioniert die Trinkwasserversorgung: Bodensee-Wasser-Lauf macht Halt in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Metzingen wird am Dienstag, 23. September, zwischen 17 und 18 Uhr zur Bühne für die Kampagne »Bodensee-Wasser-Lauf« auf dem Rathausplatz. Gegen 17.30 Uhr ist der symbolische Einlauf der Wasserträger geplant. Vor Ort informieren Vertreter der Bodensee-Wasserversorgung und Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh über die Bedeutung und Herausforderungen der Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg.

Großprojekte im Fokus

Themen sind unter anderem die Versorgung von mehr als vier Millionen Menschen, der Einfluss des Klimawandels und von Trockenheit sowie konkrete Zahlen zur Wasserversorgung in Metzingen und Umgebung. Auch kommende Großprojekte und deren Investitionsbedarf werden vorgestellt.

Besucher erwartet ein Infostand mit plakativen Elementen und Fotorahmen für Motive: die Ankunft der Wasserträger, die Übergabe der Wasserfackel und ein Gruppenfoto mit lokalen Vertretern laden zum Mitmachen und Teilen ein. Wasser ist kostbar und der Aufwand hinter dem Lebensmittel Nummer eins bleibt oft unsichtbar. Mit dem Bodensee-Wasser-Lauf macht die Bodensee-Wasserversorgung den Weg und Wert des Trinkwassers erlebbar: In einem Staffellauf folgen Wasserträger dem Leitungsnetz durch das Versorgungsgebiet mit rund vier Millionen Menschen.

Wasserfackel wird weitergegeben

Sieben Tage lang fließt das Wasser symbolisch vom See bis ins nördliche Verbandsgebiet – zu Fuß und per Rad, begleitet von einer kleinen Menge echten Bodenseewassers. Zum Auftakt läuft Extremsportler Jonas Deichmann als prominenter Wasserträger mit. Jeden Tag gibt es Infostände vor Ort, bei denen der »Staffelstab« in Form einer Wasserfackel übergeben wird. Der Lauf beginnt am Montag, 22. September, um 10 Uhr an der Wassertreppe in Sipplingen. (eg)

www.bodensee-wasserversorgung.de/lebensadern/bodensee-wasser-lauf.html