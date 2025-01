Einbrecher knacken Tresor im Burger King in Reutlinger Föhrstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bislang unbekannte Täter sind in der Dienstagnacht in das Schnellrestaurant Burger King in der Föhrstraße in Reutlingen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster im Bereich des Drive-In Zutritt zu dem Restaurant, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Gegenstand einwarfen. Im Inneren brachen die Täter zudem den Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der vorgefundenen Spuren übernahmen die Spezialisten der Kriminaltechnik. (pol)