Einbrecher klaut mehrere Päckchen bei Tübinger Paketdienst

TÜBINGEN. In die Räume eines Post- und Paketdienstes in der Kingersheimer Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 12.15 Uhr, und Montag, zehn Uhr, gelangte der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten ein.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge riss er eines der dort gelagerten Pakete auf. Weiterhin wurde das Fehlen mehrerer Päckchen festgestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)