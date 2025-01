Einbrecher in Reutlingen geht leer aus

In mehreren Gebäuden in der Tübinger Innenstadt war der Unbekannte am Werk.

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus in der Berggasse ist am Mittwochmorgen eingebrochen worden. Zwischen 5 und 5.21 Uhr verschaffte sich der Unbekannte zunächst gewaltsam über ein Gartentor Zutritt auf das Grundstück. Nachdem der Täter im Weiteren vergeblich versucht hatte, eine Zugangstür aufzubrechen, drang er über die Eingangstür ins Gebäude ein. Hierdurch löste ein Alarm aus. Der Einbrecher ergriff nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut die Flucht. In der Folge eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)