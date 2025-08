Einbrecher in Metzinger Metzgerei: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Einbrecher hat am frühen Montagmorgen ein Metzgereigeschäft in der Kelternstraße in Neuhausen heimgesucht. Der bislang Unbekannte verschaffte sich dazu gegen drei Uhr gewaltsam über eine Zugangstür, Zutritt in die Betriebsräume und durchwühlte die dortige Einrichtung auf der Suche nach Stehlenswertem. Im Verkaufsraum wurde ein kleinerer Geldbetrag aus einer Kasse entnommen und gestohlen. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07123/924-0. (pol)