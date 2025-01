Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In eine Bäckerei in der Metzinger Eisenbahnstraße ist am frühen Samstagmorgen, zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Er entwendete Bargeld aus einem Tresor und flüchtete anschließend unerkannt. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (pol)