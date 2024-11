Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Kirchengebäude in der Stockstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Der bislang unbekannte Täter brach in der Zeit von 21.45 Uhr bis zwölf Uhr gewaltsam die Eingangstür auf. In den Innenräumen dürfte er sich dann auf die Suche nach Bargeld gemacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. (pol)