Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einen Imbisswagen in der Föhrstraße ist zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang dabei unter Anwendung von brachialer Gewalt in den Wagen ein und entwendete aus diesem etwas Bargeld sowie einige Getränkedosen. Zum angerichteten Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)