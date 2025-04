Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Wohnhaus in der Stauffenbergstraße ist vermutlich zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 23.25 Uhr, eingebrochen worden. Im Tatzeitraum beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Mit etwas Bargeld und Schmuck ergriff er anschließend unerkannt die Flucht. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)