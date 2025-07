Einbrecher erbeutet in Münsinger Arztpraxis kleinen Geldbetrag

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Offenbar auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Praxisräumen, in denen er in der Folge sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub gemacht hat. Das Polizeirevier Münsingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)