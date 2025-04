Einbrecher erbeuten in Bad Uracher Wohnhaus Bargeld in unbekannter Höhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In ein Haus im Silcherweg in Bad Urach ist am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 23 Uhr eingebrochen worden. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im Untergeschoss in das Wohnhaus und durchwühlten das Erdgeschoss sowie das Dachgeschoss. Des Weiteren wurde erfolglos versucht, einen leeren Waffenschrank aufzubrechen. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass lediglich Bargeld entwendet wurde. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)