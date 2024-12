Einbrecher durchwühlt zwei Häuser in Kusterdingen auf der Suche nach Beute

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße ist ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über einen Wintergarten gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlte. Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein Einfamilienhaus in der Konradstraße eingebrochen. Hier drang der Unbekannte mit brachialer Gewalt über ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlte in sämtlichen Stockwerken die Schränke nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist in beiden Fällen noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob die beiden Einbrüche ein und demselben Kriminellen zuzurechnen sind. (pol)