Einbrecher durchwühlt Wohnhaus in Tübingen

Ein auch nur kurz gekipptes Fenster kann zum Einfallstor für Einbrecher werden. (Symbolbild)

TÜBINGEN. Zu einem Wohnungseinbruch durch bislang unbekannte Täter ist es in der Zeit vom 11. bis 14. November, 8.30 Uhr im Tübinger Ahornweg gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über einen Balkon und schließlich durch das Aufhebeln der Balkontür Zutritt zu der im Hochparterre gelegenen Wohnung.

Im Inneren waren unter anderem Schranktüren geöffnet und durchsucht worden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. (pol)