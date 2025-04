Einbrecher durchwühlt Vereinsheim in Upfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-UFPINGEN. Ein Sportheim in der Straße Vordere Wacht in Upfingen ist in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden.

Der Täter drang gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Dabei warf der Unbekannte diverse Gegenstände zu Boden, die dadurch teilweise auch zerstört wurden.

Ob der Kriminelle auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)