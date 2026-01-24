Einbrecher-Duo in Kirchentellinsfurt ertappt: Polizei-Heli fahndet vergeblich

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend bei einem Einbruch in ein Wohngebäude im Haldenweg von einem Bewohner überrascht worden. Gegen 19 Uhr kehrte dieser zu seinem Wohnhaus zurück, wobei ihm zwei maskierte Männer im Garten auffielen, welche, wie sich später herausstellte, ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet hatten.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die beiden Unbekannten, die maskiert und dunkel gekleidet waren sowie Sporttaschen mit sich führten, flüchteten zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Reutlinger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzung und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)