E-Scooter-Unfall in Reutlingen: 5.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagmorgen ist es in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Erkenntnissen befuhr ein 27-Jähriger mit einem E-Scooter die Bismarckstraße in falscher Richtung, kollidierte mit der Stoßstange des parkenden Pkw und stürzte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Verunfallten, der allerdings einen Atemalkoholtest verweigerte.

Der leicht verletzte Fahrer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er neben der ärztlichen Versorgung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (pol)