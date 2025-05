E-Scooter und Handy in Bad Urach geraubt? Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in der Uracher Bismarckstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich dort gegen 19.20 Uhr ein 18-Jähriger in einem Hinterhof des Residenzschlosses aufgehalten, als er von zwei unbekannten, männlichen Personen angegriffen worden sein soll.

Diese sollen ihn mit Pfefferspray besprüht, mit Schlägen und Tritten traktiert und seinen E-Scooter geraubt haben, mit dem sie in der Folge in Richtung Busbahnhof geflüchtet sein sollen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. Diese nimmt auch das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen. (pol)