E-Scooter-Fahrer prallt in Reutlingen gegen Mauer und verletzt sich schwer

REUTLINGEN. Am Sonntagabend hat sich ein 34-Jähriger nach einem Sturz von einem E-Scooter schwere Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Nach ersten Feststellungen befuhr der Mann gegen 19.50 Uhr verbotswidrig den parallel zur Silberburgstraße verlaufenden Gehweg in Fahrtrichtung Karlstraße. Unmittelbar vor der Einmündung mit der Breitertstraße prallte er auf eine Steinmauer. Er musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in einem Klinikum behandelt werden. (pol)